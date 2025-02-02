В возрасте 85 лет скончался режиссер Виктор Савкин

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 85 лет скончался член Союза кинематографистов России, второй режиссер творческого объединения «Экран» Виктор Савкин. Об этом сообщает пресс-служба союза.

— 31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича, — говорится в публикации.

С 1969 года Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении «Экран», а также снимал фильмы-спектакли с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими, напомнили в пресс-службе.

Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров выразили соболезнования родным и близким режиссера. Там отметили, что отпевание состоится во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

Елизавета Пуншева