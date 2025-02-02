От крупнейшего в мире айсберга А23а откололся кусок в 80 кв. км

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В Антарктиде от самого большого на планете айсберга А23а, превышающего площадь Санкт-Петербурга почти в два раза, откололась глыба. Кусок достигает 80 кв. км — это 2% от общей площади айсберга. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

— Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 километров. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2 процента ледяного гиганта, — рассказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11%. В начале 2025 года айсберг начал свое движение в сторону острова Южная Георгия. Но в середине января он изменил курс и стал двигаться на запад. В конце месяца айсберг начал вращаться. При этом в дальнейшем траектория его движения будет зависеть от ветра в океане. Отколовшиеся куски разрушатся под воздействием тепла и течений

Согласно данным ученых, в сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера — так началась история айсберга А23а. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда. В ноябре 2023-го айсберг А23а вышел в чистую воду Южного океана и добрался до моря Скоша.

Елизавета Пуншева