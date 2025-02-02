Александра Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союза
Александра Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союза (РФС). Выборы прошли на конференции организации в Москве.
Уточняется, что Дюков был единственным кандидатом на выборах и избран единогласно.
Александру Дюкова 57 лет. Он возглавляет РФС с 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года Дюков вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Также он является председателем правления «Газпром нефти».
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