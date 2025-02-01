В Зеленодольске проверяют состояние подземных укрытий

Фото: скриншот передачи

В Зеленодольске проходят проверки состояния подземных укрытий. В городе насчитывается 590 многоквартирных домов. Ревизия покажет, сколько из них не готовы к ЧС, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



К примеру, в городе осмотрели подвал по адресу ул. Ленина, 2. В помещении есть свет, тепло, а также соблюдены нормативы размещения: по 60 кв. см на человека.

— Мы передали ключи старшему по дому, чтобы в случае угрозы жильцы могли быстро и беспрепятственно пробраться в подвал. Наша же задача — контролировать, чтобы здесь не было захламления и посторонних людей, — рассказал управляющий ЖК «Эксперт» Айрат Закиров.

Сегодня доступен для зеленодольцев и подвал на ул. Фрунзе, 26.

— В ночное время, бывает, некоторые выпивают, замок был сбит. Его восстановили, дверь открывается. Теперь проблем здесь нет, — добавил Айрат Закиров.

Напомним, в Альметьевске в конце января заявляли об усилении контроля за состоянием укрытий в городе. По поручению руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой в городе составили план по проверке и выявлению недочетов.



Галия Гарифуллина