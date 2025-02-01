В России продлили временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля

Фото: Максим Платонов

В России продлили временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина страны.

— Временный запрет на экспорт бензина продлен по 28 февраля 2025 года включительно. Постановление об этом подписано, — сказано в публикации.

Запрет не будет касаться поставок, осуществляемых непосредственными производителями нефтепродуктов.

Напомним, ограничено действовало с 1 марта по 31 августа. С1 сентября его продлили до конца 2024 года.

Галия Гарифуллина