В России продлили временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля
В России продлили временное ограничение на экспорт бензина до 28 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина страны.
— Временный запрет на экспорт бензина продлен по 28 февраля 2025 года включительно. Постановление об этом подписано, — сказано в публикации.
Запрет не будет касаться поставок, осуществляемых непосредственными производителями нефтепродуктов.
Напомним, ограничено действовало с 1 марта по 31 августа. С1 сентября его продлили до конца 2024 года.
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