«Зенит-Казань» одержал победу над петербургским «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Суперлиги по волейболу. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22) в пользу хозяев площадки.

Дмитрий Волков набрал 28 очков. «Зенит-Казань» лидирует в чемпионате Суперлиги. «Зенит» из Санкт-Петербурга идет четвертым в турнирной таблице.



Следующий матч казанский волейбольный клуб проведет 7 февраля с «Газпром-Югра».

Напомним, 25 января «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» в центральном матче 23-го тура чемпионата России. Игра прошла в казанском Центре волейбола и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Галия Гарифуллина