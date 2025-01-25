Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл принципиального соперника — московское «Динамо»

Волейбольный клуб "Зенит-Казань" обыграл московское "Динамо" в центральном матче 23-го тура чемпионата России. Игра прошла в казанском Центра волейбола и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Благодаря результату "Зенит-Казань" закрепился на первом строчке в турнирной таблице. Яркие моменты матча - в фоторепортаже "Реального времени".
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