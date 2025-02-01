В татарстанском заказнике «Устье реки Меши» ввели запрет на рыболовство

Ограничения будут действовать до 15 апреля

Фото: Максим Платонов

С 1 февраля на территории заказника «Устье реки Меши» ввели запрет на промысловую и любительскую рыбалку. Ограничения будут действовать до 15 апреля, сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Запрет вводится для создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства.



— В целях профилактики и недопущения правонарушений на территории заказника инспекторами Госкомитета РТ по биоресурсам будут организованы регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со ст.8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»), — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 1 сентября 2025 года граждане, желающие впервые или повторно получить охотничий билет, должны будут пройти обучение и сдать охотничий минимум в форме тестирования, согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «Об охоте». Им предстоит продменстрировать познания в области биологии диких животных, правил охоты и требований безопасности.



Галия Гарифуллина