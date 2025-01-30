В Татарстане ввели обязательный экзамен для охотников с сентября 2025 года

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 1 сентября 2025 года граждане, желающие впервые или повторно получить охотничий билет, должны будут пройти обучение и сдать охотничий минимум в форме тестирования, согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «Об охоте». Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков.

Охотники будут проверяться на знание биологии диких животных, правил охоты и требований безопасности, а также навыков оказания первой медицинской помощи и ориентирования на местности.

Напомним, что в Татарстане в 2024 году выдали 38,5 тыс. разрешений на охоту. По сравнению с 2023 годом количество разрешений возросло на 12% — с 34,2 тысячи.



Анастасия Фартыгина