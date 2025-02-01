Российские войска взяли под контроль населенный пункт Крымское в ДНР
Российские войска освободили Крымское в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вчера российские военные взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР. В Минобороны также отметили, что на данном направлении украинские силы понесли значительные потери, лишившись более четырех тысяч человек, пяти танков, 32 бронемашин, 48 автомобилей и 25 артиллерийских орудий.
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