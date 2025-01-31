Российские войска освободили село Нововасилевка в ДНР

Фото: Олег Тихонов

Российские военные взяли под контроль село Нововасилевка в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Согласно данным ведомства, населенный пункт был освобожден бойцами войсковой группировки «Центр», которые продолжают продвижение вглубь обороны противника.

В Минобороны также отметили, что на данном направлении украинские силы понесли значительные потери, лишившись более четырех тысяч человек, пяти танков, 32 бронемашин, 48 автомобилей и 25 артиллерийских орудий.

Накануне стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике.