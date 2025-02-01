Аэропорт «Казань» работает в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Международный аэропорт «Казань» работает в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с расписанием, — говорится в сообщении на его официальном телеграм-канале.

Напомним, сегодня МЧС предупредило об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Сообщение появилось в приложении министерства. Опасность атаки на территории республики была объявлена в 7.01.

Галия Гарифуллина