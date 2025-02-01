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Аэропорт «Казань» работает в штатном режиме

07:49, 01.02.2025
Аэропорт «Казань» работает в штатном режиме
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Международный аэропорт «Казань» работает в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с расписанием, — говорится в сообщении на его официальном телеграм-канале.

Напомним, сегодня МЧС предупредило об опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Сообщение появилось в приложении министерства. Опасность атаки на территории республики была объявлена в 7.01.

Галия Гарифуллина

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