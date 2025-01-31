В Казани снова закрыли кафе «Шаурма №1 на углях»

Фото: Татьяна Демина

В Казани в Московском районе вновь закрыли кафе «Шаурма №1 на углях» на улице Декабристов, 8. Об это сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора после повторной проверки, проведенной в заведении.

Причиной закрытия стали нарушения, выявленные инспекторами. Напомним, ранее суд приостановил работу кафе на 30 дней с 9 декабря 2024 года из-за отсутствия производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, а также непредставления протоколов лабораторных исследований.

Теперь в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, инспекторы составили протоколы об административных правонарушениях, что привело к повторному закрытию кафе на аналогичный срок.

Анастасия Фартыгина