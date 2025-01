Минюст России внес педагога и блогера Диму Зицера* в список иноагентов

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России внес в реестр иноагентов педагога и основателя школы неформального образования «Апельсин» Диму Зицера*. В ведомстве сообщили, что его действия связаны с распространением недостоверной информации о деятельности государственных органов и политике России.

По информации Минюста, Зицер* участвовал в создании и распространении материалов для широкой аудитории, в которых содержались заведомо ложные сведения. Данные касались решений, принимаемых властями, и не соответствовали действительности. Зицер* также известен своей критикой специальной военной операции. В настоящее время он проживает за пределами страны.

Также в реестр нежелательных организаций попала чешская компания Compelson s. r. o**. Согласно данным на сайте ведомства, в этот список также включены канадская OpenText Corporation**, французский Independent Institute of Philosophy** и немецкая Journalists in Need Network**.



Напомним, что министерство также внесло рэпера Лигалайза* в список иноагентов. Это решение было подтверждено официальным заявлением.