Взятка в литрах и ускоренная выдача загранников: в Казани закрыли замначальника миграционного отдела УВД

Фото: Динар Фатыхов

Отметил 60-летие и оказался в СИЗО замначальника отдела по вопросам миграции УВД Казани Алексей Семенов. Как сообщают источники «Реального времени», сегодня Советский райсуд Казани заключил его под стражу до 28 марта по обвинению в превышении должностных полномочий и взятке алкогольной продукцией.

27 января Алексей Семенов отметил юбилей. А уже 28-го во втором, «должностном» отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями — в отношении неустановленных сотрудников миграционного отдела казанского управления внутренних дел.

29 января в том же отделе появилось и дело о взятке в значительном размере — уже в отношении Семенова, в тот же день он был задержан. Сегодня в суд поступило ходатайство о его аресте.

По данным источников «Реального времени», обвинение замначальника отдела УВД предъявлено по двум статьям:

По версии силовиков, он превысил полномочия, когда в 2023—2024 годах выдал в ускоренном порядке загранпаспорта 11 россиянам, не проверяя, имеются ли основания для ограничения их выезда за пределы страны, к примеру неоплаченные штрафы.

Также силовики полагают, что Семенов в своем рабочем кабинете в здании на улице Чехова получил незаконное вознаграждение в виде дорогого алкоголя на общую сумму почти 37 тысяч рублей. И взятка эта передавалась за ускоренную выдачу еще 72 загранпаспортов.

Вину по предъявленным эпизодам 60-летний миграционщик признал частично. А на заседании суда возражал против самой суровой меры пресечения.

