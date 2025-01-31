На складах дилеров скопилось рекордных 700 тысяч машин

Фото: Максим Платонов

Российские автодилеры столкнулись с высоким уровнем складских запасов — около 700 тысяч автомобилей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

Показатель назван рекордным. Разброс оценок от разных участников рынка составляет от 400 до 600 тысяч единиц, при этом значительная часть (не менее половины) — это автомобили иностранного производства, преимущественно из Китая.

При текущем уровне спроса имеющихся запасов хватит дилерам на 4-5 месяцев работы, без учета поставок в текущем году. Перенасыщение рынка связано, в первую очередь, с активностью китайских брендов. Ситуация вынудила дилерское сообщество обратиться в Минпромторг с просьбой о вмешательстве и принятии регулирующих мер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дилеры прогнозируют дальнейшее закрытие автосалонов, вызванное не только переизбытком автомобилей. Рост кредитных ставок и ожидаемое снижение продаж существенно ухудшают финансовое положение автобизнеса. В качестве вынужденной меры дилеры уже рассматривают отказ от продаж нерентабельных марок, что может привести к уходу с российского рынка некоторых китайских автопроизводителей, которые зачастую работают без долгосрочных обязательств.



Напомним, Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Объем выданных кредитов в республике составил 109,4 млрд рублей.

Рената Валеева