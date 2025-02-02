Долгосрочная аренда в Казани интересует жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году возможностью арендовать жилье на долгосрочный период интересовались не только татарстанцы (43,5%), но и жители Москвы (17,1%), Нижегородской области (6,9%) и Санкт-Петербурга (5,6%). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Аренды».

Самыми частыми причинами для переезда стали:

карьерные возможности в другом регионе (45,2% ответов);

интерес к местной культуре и досугу (44,2%);

особенности и традиции региона (30,8%);

возможность быть рядом с родными и близкими (20%).



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Россиян, желающих переехать в столицу Татарстана, интересуют и возможности трудоустройства. По данным hh.ru, о готовности переехать в Казань говорится в 3,9 тысячи резюме москвичей, 1,6 тысячи — петербуржцев и почти в 400 — нижегородцев.

В свою очередь казанцы рассматривают долгосрочную аренду в Уфе (на одну публикацию о сдаче квартиры приходится 3,8% просмотров), Нижнем Новгороде (1,5%).

Напомним, по итогам 2024 года Казань вошла в число городов с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках — в среднем квартира стоит 10,8 млн рублей. Также в топе Москва (21,3 млн рублей), Сочи (17,8 млн рублей) и Санкт-Петербург (11,1 млн рублей).

Галия Гарифуллина