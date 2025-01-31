АСИ назвало Татарстан регионом, где наиболее динамично развивают инвестклимат

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Татарстан, Нижегородская, Новгородская и Московская области демонстрируют наиболее динамичный рост инвестиционной привлекательности, подтвердил первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель аппарата генерального директора Игорь Карачин. Об этом пишет ТАСС.

Карачин отметил стабильный прогресс этих регионов, подчеркнув, что их «уверенный рост и постоянство — признак мастерства». Он связал это с обновленной методологией Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов, которая, по его словам, позволит улучшить инвестклимат не только в отдельных регионах, но и в масштабах всей страны.

Одним из ключевых вызовов для регионов, по мнению Карачина, остается привлечение кадров, особенно в связи с развитием новых производств и технологий, таких как производство беспилотников.

В 2024 году Татарстан занял второе место в рейтинге состояния инвестиционного климата.

Насчет рейтинга в шутливой форме высказался и глава Башкирии Радий Хабиров:

— Я вот завтра домой прилечу, меня жители окружат и спросят: «Как рейтинг? Что поставили?» Я скажу: «Ну тройку поставили». Они говорят: «А татары?» Отвечаю: «Опять двойку». Ну тогда лучше. Они мне скажут: «Может, нам все-таки где-то рядом быть?» Это в смысле нам к вам или вам к нам, разберемся.

Рената Валеева