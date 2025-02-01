На реконструкцию теплосетей Казани выделили еще 105 млн рублей
На реконструкцию сетей ЖКХ Казани направят еще 104,8 млн рублей. По улице Ю. Фучика планируется реконструировать теплосети, следует из соответствующего тендера.
Заказчиком выступает АО «Татэнерго».
Работы необходимо выполнить в срок с 2 июля по 30 сентября 2025 года. Теплоноситель будет отключен с 18 по 28 июля.
Напомним, Казань направила 3,9 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025–2027 годах, более 1,3 млрд из которых — в 2025 году. Программа предусматривает капремонт 649 многоквартирных домов (184 в 2025, 268 в 2026 и 197 в 2027 годах), замену 128 км теплосетей (42 км в 2025 году) и подготовку 555 котельных к отопительному сезону.
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