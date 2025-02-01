На реконструкцию теплосетей Казани выделили еще 105 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На реконструкцию сетей ЖКХ Казани направят еще 104,8 млн рублей. По улице Ю. Фучика планируется реконструировать теплосети, следует из соответствующего тендера.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго».

Работы необходимо выполнить в срок с 2 июля по 30 сентября 2025 года. Теплоноситель будет отключен с 18 по 28 июля.

Напомним, Казань направила 3,9 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025–2027 годах, более 1,3 млрд из которых — в 2025 году. Программа предусматривает капремонт 649 многоквартирных домов (184 в 2025, 268 в 2026 и 197 в 2027 годах), замену 128 км теплосетей (42 км в 2025 году) и подготовку 555 котельных к отопительному сезону.

Елизавета Пуншева