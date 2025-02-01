Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до +3 градусов

Утром местами возможен туман

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Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Казани ожидается от +1 до +3 градусов, без существенных осадков.

Напомним, с 2 февраля республика попадет под влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -3 до +1 градуса, а дневные — от 0 до +3.

Галия Гарифуллина