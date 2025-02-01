Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до +3 градусов
Утром местами возможен туман
Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Казани ожидается от +1 до +3 градусов, без существенных осадков.
Напомним, с 2 февраля республика попадет под влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -3 до +1 градуса, а дневные — от 0 до +3.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.