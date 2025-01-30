В Татарстане ожидают понижение температуры после оттепели

Фото: Динар Фатыхов

В связи с влиянием теплого субтропического воздуха на европейскую территорию России в Татарстане наблюдается аномальная погода. В Казани 29 января был установлен новый температурный рекорд — +3,6 градуса, что на 1,9 градуса превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 2002 году. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, а минимальные значения ночью — от -1 до +1. Среднесуточные температуры оказались выше многолетних значений на 11-14 градусов. Однако, несмотря на аномальную теплоту, январь не станет рекордным: ранее подобные температурные условия наблюдались в 2005, 2014 и 2018 годах, а еще более высокие температуры фиксировались в 2001, 2007 и 2020 годах.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни Татарстан останется под влиянием теплой и влажной воздушной массы. 31 января ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также туманы и слабый гололед. Ночные температуры будут варьироваться от 0 до -3 градусов, в то время как дневные показатели составят от 0 до +3. На дорогах возможна сильная гололедица.

1 февраля небольшие осадки сохранятся ночью, однако днем существенных осадков не предсказывается. Температура останется практически на прежнем уровне: ночью — от +1 до -1, днем — от 0 до +3.

Со 2 февраля республика попадет под влияние атмосферного фронта, что принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -3 до +1 градуса, а дневные — от 0 до +3. Гололедица на дорогах также ожидается.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели (3-4 февраля) ожидаются снег и мокрый снег. Температура постепенно начнет понижаться: ночью — до от -1 до -6 градусов, днем — от 0 до -3. Это понижение температуры приведет к образованию сильной гололедицы на дорогах.

Анастасия Фартыгина