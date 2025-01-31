В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площади 2 000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Инцидент произошел вблизи Новочершилинского сельского поселения. По предварительным данным, виновником разлива является АО «Транснефть-Прикамье».

Специалисты Росприроднадзора уже выехали на место происшествия и отобрали пробы почвы для анализа. В настоящее время устанавливаются точные причины и масштабы экологического ущерба. АО «Транснефть-Прикамье» будет привлечено к ответственности, и ему будет рассчитан размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева