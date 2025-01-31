Минниханов наградил главу «Росинкаса» медалью «100 лет образования ТАССР»
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Василием Медведевым, президентом-председателем правления объединения «Росинкас». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между «Росинкасом» и Татарстаном, в частности в сфере инкассаторских услуг.
Кульминацией встречи стало вручение Василию Медведеву госнаграды республики — медали «100 лет образования ТАССР». Награда присуждена Указом раиса РТ за «существенный вклад в укрепление социально-экономического развития Республики Татарстан».
Накануне, в Казани состоялось вручение почетных грамот и благодарностей полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и Минниханова главам муниципальных образований республики.
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