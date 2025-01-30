Минниханов и полпред президента РФ наградили муниципальных лидеров республики
В Казани состоялось вручение почетных грамот и благодарностей полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и раиса Татарстана Рустама Минниханова главам муниципальных образований республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики
Награды были вручены в рамках регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит 29-30 января 2025 года.
Награды присуждены за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое исполнение должностных обязанностей. Среди награжденных:
- глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов, удостоенный почетной грамоты;
- заместитель начальника Управления раиса Татарстана по работе с территориями Ильдар Ибрагимов;
- и главы нескольких муниципальных районов, включая Камско-Устьинский, Дрожжановский, Бавлинский и другие.
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