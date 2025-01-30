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Минниханов и полпред президента РФ наградили муниципальных лидеров республики

16:29, 30.01.2025
Минниханов и полпред президента РФ наградили муниципальных лидеров республики
Фото: Динар Фатыхов

В Казани состоялось вручение почетных грамот и благодарностей полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и раиса Татарстана Рустама Минниханова главам муниципальных образований республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики

Награды были вручены в рамках регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит 29-30 января 2025 года.

    Награды присуждены за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое исполнение должностных обязанностей. Среди награжденных:

    • глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов, удостоенный почетной грамоты;
    • заместитель начальника Управления раиса Татарстана по работе с территориями Ильдар Ибрагимов;
    • и главы нескольких муниципальных районов, включая Камско-Устьинский, Дрожжановский, Бавлинский и другие.
    Анастасия Фартыгина

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