На Солнце произошло семь вспышек разной мощности

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности M и еще шесть вспышек класса C, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Самая мощная вспышка, класса M1.0, произошла в 09.10 мск в группе солнечных пятен 3976 (N11E41) и длилась 32 минуты. По данным ИПГ, в течение дня в той же группе пятен было зарегистрировано еще шесть вспышек класса C. Первая из них, класса C4.1, произошла в 00.25 мск.

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр, а мощность увеличивается в десять раз при переходе к следующему классу.

Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце — выброс плазмы черного цвета, который наблюдался в течение трех часов 22 января. Вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но в течение трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.

Рената Валеева