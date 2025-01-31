В Театре оперы и балета им. Мусы Джалиля поставят оперу «Свадьба Фигаро» и балет «Золушка»

Фото: Мария Зверева

В следующем году в казанском Театре оперы и балета им. М. Джалиля ожидаются постановки оперы «Свадьба Фигаро» и балета «Золушка». Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал директор учреждения Рауфаль Мухаметзянов.

— У нас исчез из афиши Моцарт. В следующем году мы должны его восстановить — будет осуществлена постановка одной из лучших работ этого композитора — «Свадьба Фигаро». Это будет новая версия, — сообщил он.

Балет «Золушка» откроет в будущем году Нуриевский фестиваль.

— Мы решили поднять наше наследие, замечательный балет Захарова «Золушка» на музыку Прокофьева. Он очень красивый, переносить его на современную сцену будет Михаил Мессерер, представитель плеяды Плисецких — Мессереров. Вместе с художником Вячеславом Окуневым они будут осуществлять этот перенос на следующий год, — сказал Рауфаль Мухаметзянов.

Подробнее — в материале «Реального времени».