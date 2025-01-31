Топ-менеджеры «Роснано» задержаны по подозрению в хищении 43 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники МВД задержали трех менеджеров управляющей компании «Роснано» по подозрению в крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), пишет РИА «Новости».

По версии следствия, в 2017 году заместитель руководителя ООО «УК «Роснано» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова, вместе с другими лицами, исказили финансовую отчетность компании. Используя поддельные данные, они представили заведомо ложную информацию о благополучном финансовом состоянии АО «Роснано».

Это позволило избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. По оценкам следствия, в результате противоправных действий государству в период с 2022 по 2024 год пришлось выделить «Роснано» более 43 млрд рублей.

Два дня назад по делу о взяточничестве задержан бывший гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин.

Рената Валеева