В Казани завершили реставрацию здания Союза писателей Татарстана

В Казани на улице Муштари завершилась реставрация Дома Оконишникова, здания Союза писателей Татарстана, построенного на рубеже XIX—XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

В ходе работ были выполнены противоаварийные мероприятия, отремонтирован и покрашен фасад, обновлены интерьеры и проведен ремонт инженерных сетей.

Территория вокруг здания также была благоустроена. Дом, выполненный в стиле романтического модерна, в XIX веке служил жильем для казанских купцов и меценатов Оконишниковых.



Напомним, что в 2024 году Татарстан выделил 5,8 млрд рублей на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия.



Анастасия Фартыгина