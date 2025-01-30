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В Казани завершили реставрацию здания Союза писателей Татарстана

20:04, 30.01.2025
В Казани завершили реставрацию здания Союза писателей Татарстана
Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани на улице Муштари завершилась реставрация Дома Оконишникова, здания Союза писателей Татарстана, построенного на рубеже XIX—XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

В ходе работ были выполнены противоаварийные мероприятия, отремонтирован и покрашен фасад, обновлены интерьеры и проведен ремонт инженерных сетей.

Территория вокруг здания также была благоустроена. Дом, выполненный в стиле романтического модерна, в XIX веке служил жильем для казанских купцов и меценатов Оконишниковых.

Напомним, что в 2024 году Татарстан выделил 5,8 млрд рублей на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия.

Анастасия Фартыгина

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