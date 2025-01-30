В Казани завершили реставрацию здания Союза писателей Татарстана
В Казани на улице Муштари завершилась реставрация Дома Оконишникова, здания Союза писателей Татарстана, построенного на рубеже XIX—XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.
В ходе работ были выполнены противоаварийные мероприятия, отремонтирован и покрашен фасад, обновлены интерьеры и проведен ремонт инженерных сетей.
Территория вокруг здания также была благоустроена. Дом, выполненный в стиле романтического модерна, в XIX веке служил жильем для казанских купцов и меценатов Оконишниковых.
Напомним, что в 2024 году Татарстан выделил 5,8 млрд рублей на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия.
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