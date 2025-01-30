«Нефтехимик» потерпел поражение от минского «Динамо» в домашнем матче КХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от минского «Динамо» со счетом 1:5. Встреча началась без голов в первом периоде, однако во втором гости быстро захватили инициативу, забросив три шайбы.

Первым отличился нападающий Даниил Липский, затем его примеру последовал Кристофер Тирни, а третью шайбу добавил форвард Вадим Шипачев. В заключительном периоде минчане удвоили свое преимущество: дубль оформил Вадим Мороз.

Единственный гол для хозяев забил Григорий Селезнев.

Несмотря на то что «Нефтехимик» провел 10 минут в большинстве, команде не удалось воспользоваться этим преимуществом. Поражение стало для клуба 14-м за последние 16 матчей, и в домашней серии из шести игр нижнекамцы смогли заработать только три очка из 12 возможных.

На данный момент «Нефтехимик» занимает 9-е место в Восточной конференции с 43 очками после 51 матча, 8-е место удерживает «Сибирь» с 50 очками и двумя играми в запасе.

Следующий матч команда проведет на выезде против «Лады» 4 февраля в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что череповецкая «Северсталь» вернулась на вторую позицию в таблице Западной конференции КХЛ, одержав выездную победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.



Анастасия Фартыгина