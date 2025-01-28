«Северсталь» одержала победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1

Фото: Динар Фатыхов

Череповецкая «Северсталь» вернулась на вторую позицию в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата.

Шайбы у «Северстали» забросили Адам Лишка на 23-й минуте и Кирилл Пилипенко на 55-й. У «Нефтехимика» отличился Никита Хоружев в середине второго периода.

Эта победа стала пятой подряд для «Северстали», которая набрала 65 очков и на один балл обошла московский «Спартак», опустив его на третью строчку в таблице.

Для «Нефтехимика» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах, команда остается на 9-м месте Восточной конференции с 43 очками.

В следующем матче «Северсталь» встретится с ЦСКА 30 января, «Нефтехимик» примет минское «Динамо» в тот же день.

Анастасия Фартыгина