Татарстан инвестировал 5,8 млрд рублей в реставрацию памятников в 2024 году
В 2024 году Татарстан выделил 5,8 млрд рублей на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин.
Среди выделенных средств 4,8 млрд рублей поступили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн — из федерального бюджета, а еще 827 млн рублей были собраны от благотворителей.
Напомним, что в Казани приступили к новому этапу масштабной реставрации комплекса Петропавловского собора.
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