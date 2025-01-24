Татарстан инвестировал 5,8 млрд рублей в реставрацию памятников в 2024 году

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году Татарстан выделил 5,8 млрд рублей на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин.

Среди выделенных средств 4,8 млрд рублей поступили из регионального и местных бюджетов, 197,3 млн — из федерального бюджета, а еще 827 млн рублей были собраны от благотворителей.

Напомним, что в Казани приступили к новому этапу масштабной реставрации комплекса Петропавловского собора.

Напомним, что