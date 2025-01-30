В Казани открылся новый магазин «Монетка»

Фото: Мария Зверева

Сеть магазинов «Монетка», принадлежащая компании «Лента», расширяет свое присутствие в Татарстане. Это уже 14-я торговая точка бренда в республике.

Магазин занимает площадь 293 кв. м и предлагает более 4,5 тыс. наименований товаров. Ассортимент был специально адаптирован для жителей республики и включает продукцию местных производителей, товары для правильного питания и продукцию под собственными марками.

В новом магазине установлены три кассы, две из которых работают в режиме самообслуживания. Он будет открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.



Анастасия Фартыгина