В Казани открылся новый магазин «Монетка»
Сеть магазинов «Монетка», принадлежащая компании «Лента», расширяет свое присутствие в Татарстане. Это уже 14-я торговая точка бренда в республике.
Магазин занимает площадь 293 кв. м и предлагает более 4,5 тыс. наименований товаров. Ассортимент был специально адаптирован для жителей республики и включает продукцию местных производителей, товары для правильного питания и продукцию под собственными марками.
В новом магазине установлены три кассы, две из которых работают в режиме самообслуживания. Он будет открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.
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