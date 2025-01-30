Раис Татарстана призвал не забывать о селах, развивая опорные населенные пункты
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал не забывать о сельских территориях, развивая опорные населенные пункты. Такую точку зрения он озвучил на пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
— 40 млн населения живут в неопорных пунктах. Мы включили в опорные пункты наши основные райцентры и города. Уровень жизни там и так в два раза лучше, чем в неопорных, — сообщил он.
По его мнению, важно сбалансированно подходить к развитию территорий. Минниханов рекомендовал взять эту тему, составляя резолюцию.
— Наверное, быстрые победы концентрируют ресурс. Но там [в неопорных населенных пунктах] такие же люди, они заслуживают такого же отношения, — добавил татарстанский лидер.
Напомним, также на сессии Минниханов подчеркнул важность муниципалитетов и поделился секретом успеха Татарстана в области благоустройства территорий.
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