Рустам Минниханов: «Муниципалитет — это основа государства»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Он подчеркнул важность муниципалитетов и поделился секретом успеха Татарстана в области благоустройства территорий.

— Муниципалитет — это основа государства. Некоторые чиновники это недооценивают. Но наши взаимоотношения очень важные, вся жизнь проходит там, — отметил он.

Минниханов рассказал о работах по благоустройству общественных пространств, которые ведутся в Татарстане. В частности, он сообщил о программе «Наш двор», в рамках которой в республике благоустроили более 5 тыс. придомовых территорий.

Говоря о секретах успеха Татарстана, Минниханов заявил: «Секрет один — надо правильных людей найти и немного денег». Кроме того, он подчеркнул важность систематизации работы для достижения результатов.

— Я один совет дам, коллеги. Это мое видение. Неужели вы думаете, что мы до этого дворами не занимались? Каждый на что горазд, то и делал. Для системных вещей надо привлекать людей, которые в этом понимают. Это первое. Второе — должен быть минимальный перечень работ, которые необходимы. У нас есть единый заказчик, единый институт, единый стандарт, — подытожил татарстанский лидер.

Галия Гарифуллина