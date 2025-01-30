Рустам Минниханов: «Муниципалитет — это основа государства»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Он подчеркнул важность муниципалитетов и поделился секретом успеха Татарстана в области благоустройства территорий.
— Муниципалитет — это основа государства. Некоторые чиновники это недооценивают. Но наши взаимоотношения очень важные, вся жизнь проходит там, — отметил он.
Минниханов рассказал о работах по благоустройству общественных пространств, которые ведутся в Татарстане. В частности, он сообщил о программе «Наш двор», в рамках которой в республике благоустроили более 5 тыс. придомовых территорий.
Говоря о секретах успеха Татарстана, Минниханов заявил: «Секрет один — надо правильных людей найти и немного денег». Кроме того, он подчеркнул важность систематизации работы для достижения результатов.
— Я один совет дам, коллеги. Это мое видение. Неужели вы думаете, что мы до этого дворами не занимались? Каждый на что горазд, то и делал. Для системных вещей надо привлекать людей, которые в этом понимают. Это первое. Второе — должен быть минимальный перечень работ, которые необходимы. У нас есть единый заказчик, единый институт, единый стандарт, — подытожил татарстанский лидер.
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