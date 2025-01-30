Волго-Вятский банк Сбербанка в 2024 году помог жителям уберечь от мошенников 425 млн рублей

Всего за 2024 год благодаря эффективной антифрод-системе, бдительности сотрудников и тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Волго-Вятский банк Сбербанка помог клиентам уберечь от мошенников более 425 млн рублей.

Так, в Нижегородской области помог уберечь 119 млн рублей, в Пермском крае — 81 млн рублей, в Чувашской Республике — 60 млн рублей. Также были сохранены крупные суммы и в других регионах: в Татарстане — 47 млн рублей, в Кировской области — 43 млн рублей. В Удмуртской Республике и Республике Мордовия удалось защитить по 22 млн рублей, во Владимирской области — 20 млн рублей, а в Республике Марий Эл — 11 млн рублей.

Актуальными мошенническими схемами по-прежнему остаются: получение обманом доступа к аккаунту на «Госуслугах», обращения в мессенджерах с фейковых аккаунтов руководителя и звонки якобы представителей операторов связи и различных ведомств. Используя методы психологической манипуляции, мошенники запрашивают персональные данные, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно переводить деньги на так называемые «безопасные» счета. При этом чаще всего под влияние злоумышленников попадают люди пожилого возраста.

Как рассказали в банке, там непрерывно работают над улучшением систем защиты, активно сотрудничает с органами правопорядка, а также владеют всеми необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия мошенников и помочь предотвратить хищение. Если со стороны клиента выявляется нетипичная операция, например снятие в банкомате крупной суммы при постоянном использовании ранее банковской карты, она может быть приостановлена.