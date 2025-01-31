Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +3 градусов

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3˚, днем поднимется до +3˚.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

В Казани прогноз аналогичный: облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и мороси. Утром в отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Днем температура воздуха достигнет +3˚.