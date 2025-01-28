Государственные ветклиники Татарстана могут заработать до 32 млн рублей на чипировании собак

Фото: Реальное время

К 20 января татарстанцы чипировали и зарегистрировали порядка 1,5 тыс. собак во исполнение требования об обязательной регистрации питомцев. Если жители республики решат чипировать питомцев исключительно в государственных ветеринарных клиниках, доход учреждений составит почти 32 млн рублей, подсчитало «Реальное время».

Чип можно установить и в частной клинике, однако саму процедуру регистрации собак осуществляют только государственные учреждения. В Казани их насчитывается шесть:



Ветклиника Авиастроительного района , ул. Побежимова, 2;

, ул. Побежимова, 2; Ветклиника Вахитовского и Приволжского районов , ул. Даурская, 32а;

, ул. Даурская, 32а; Ветклиника Кировского района , ул. 25-го Октября, 2/7;

, ул. 25-го Октября, 2/7; Ветклиника Московского района , ул. Декабристов, 115;

, ул. Декабристов, 115; Ветклиника Советского района , ул. Односторонка Ноксинская, 2а;

, ул. Односторонка Ноксинская, 2а; Центральная ветеринарная клиника, ул. Шуртыгина, 4.

Динамика оборота по всем кассам ГБУ «Госветобъединение г. Казани», в систему которого входят эти клиники, начиная с середины 2024 года, составляет 1—2 млн рублей в месяц.

Подробнее — в материале «Реального времени».