Государственные ветклиники Татарстана могут заработать до 32 млн рублей на чипировании собак
К 20 января татарстанцы чипировали и зарегистрировали порядка 1,5 тыс. собак во исполнение требования об обязательной регистрации питомцев. Если жители республики решат чипировать питомцев исключительно в государственных ветеринарных клиниках, доход учреждений составит почти 32 млн рублей, подсчитало «Реальное время».
Чип можно установить и в частной клинике, однако саму процедуру регистрации собак осуществляют только государственные учреждения. В Казани их насчитывается шесть:
- Ветклиника Авиастроительного района, ул. Побежимова, 2;
- Ветклиника Вахитовского и Приволжского районов, ул. Даурская, 32а;
- Ветклиника Кировского района, ул. 25-го Октября, 2/7;
- Ветклиника Московского района, ул. Декабристов, 115;
- Ветклиника Советского района, ул. Односторонка Ноксинская, 2а;
- Центральная ветеринарная клиника, ул. Шуртыгина, 4.
Динамика оборота по всем кассам ГБУ «Госветобъединение г. Казани», в систему которого входят эти клиники, начиная с середины 2024 года, составляет 1—2 млн рублей в месяц.
Подробнее — в материале «Реального времени».
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