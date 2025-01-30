Казанский музей Толстого получит поддержку в рамках празднования 200-летия писателя

Фото: Динар Фатыхов

К 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году, планируется масштабный межмузейный выставочный проект, рассказывающий о жизни и творчестве писателя. Об этом сообщила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая в интервью ТАСС. Выставка откроется в московском Манеже, а затем отправится в регионы России.

Особое внимание будет уделено обновлению экспозиции Музея Толстого в Казани, где писатель прожил с 1841 по 1847 год. Екатерина Толстая заявила о планах «помочь переформатироваться» казанскому музею и организовать там выставки как из «Ясной Поляны», так и из Государственного музея Толстого.

В рамках празднования юбилея также запланирована реставрация флигеля Кузминских в «Ясной Поляне» и создание новой экспозиции.

Правительство утвердило план мероприятий, включающий около 70 выставок, конференций и семинаров, которые пройдут в Ясной Поляне, Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и других регионах России.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский» Иван Ротов рассказал лекцию «Как Лев Толстой против современного мира восставал». Речь шла о Толстом как о человеке и бунтаре, восставшем против системы, даже против привычных норм общества. Подробнее — в материале.

Рената Валеева