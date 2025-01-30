В США в список на депортацию внесли 1436 граждан СССР, Югославии и Чехословакии

Фото: Максим Платонов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о планах массовой депортации, охватившей более 1,4 млн иностранцев. В списке на высылку находятся 337 граждан бывшего СССР, 845 граждан бывшей Югославии и 254 гражданина несуществующей ныне Чехословакии. В общей сложности в перечень включены 1 445 549 человек, не находящихся под арестом, среди которых также 3518 граждан России.

С 23 по 26 января ICE, при поддержке других государственных структур, задержала 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Однако, по данным Washington Post, эти результаты оказались недостаточными для администрации Трампа. Источники в газете сообщают о требованиях увеличить ежедневное количество задержаний до 1200–1500 человек, так как нынешние темпы депортации «разочаровали» президента.

Ситуация обострилась заявлением Трампа от 29 января о планах подписания исполнительного указа, предписывающего Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить центр содержания на базе Гуантанамо для 30 тыс. нелегальных мигрантов.

Рената Валеева