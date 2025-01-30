Трамп анонсировал создание миграционного центра в Гуантанамо

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать указ о создании миграционного центра на 30 тысяч мест на базе в Гуантанамо (Куба). Как сообщает РИА «Новости», Трамп заявил, что в лагере будут содержаться «самые опасные преступники-нелегалы».

Указ поручит Министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку учреждения. На военно-морской базе США в Гуантанамо после терактов 11 сентября 2001 года функционировала тюрьма для международных террористов, неоднократно подвергавшаяся критике со стороны правозащитных организаций за применение пыток.

— Залив Гуантанамо — место, которое создано для того, чтобы безопасно содержать мигрантов отдельно от граждан США. Поле для гольфа на базе ВМС в случае расширения даст дополнительно 6 тысяч мест, куда мигранты и нелегалы смогут отправиться, — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили создать специальную тюрьму для террористов на архипелаге Шпицберген или на Новой Земле с особыми условиями. Это необходимо для предотвращения распространения экстремистских идей среди других заключенных.

Рената Валеева