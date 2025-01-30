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Более 4 тыс. семей в Татарстане получили единовременные выплаты из остатка материнского капитала

09:56, 30.01.2025
Более 4 тыс. семей в Татарстане получили единовременные выплаты из остатка материнского капитала
Фото: Максим Платонов

Более 4 тыс. семей в Татарстане получили единовременные выплаты из остатка материнского капитала, которые они не успели получить ранее. СФР начал выплачивать эти суммы осенью 2024 года. Об этом сообщил на проходящем сейчас в Казани расширенном заседании координационного совета регионального Отделения СФР его управляющий Эдуард Вафин.

— Уже более 4 тысяч семей получило такие выплаты на общую сумму 15,6 миллиона рублей, — сказал он.

Вафин напомнил, что в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение суммы маткапитала на 9,5 процента с учетом индексации.

Инна Серова

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