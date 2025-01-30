Ольга Мартынова получила престижную немецкую премию за поэзию на немецком языке

Эта премия стала первой наградой для Мартыновой за стихи, написанные на немецком языке

Фото: Реальное время

Поэтесса и писательница Ольга Мартынова стала лауреатом одной из самых значимых литературных наград в немецкоязычном мире — премии имени Петера Хухеля (Peter-Huchel-Preis). Жюри отметило ее сборник стихов Such nach dem Namen des Windes («В поисках имени ветра») как выдающееся издание 2024 года.

Эта премия стала первой наградой для Мартыновой за стихи, написанные на немецком языке. До этого она публиковала поэзию исключительно на русском, а ее эссе и проза выходили на немецком. Писательница живет во Франкфурте-на-Майне с 1991 года, куда переехала вместе с супругом, известным писателем Олегом Юрьевым. Родившаяся и выросшая в Ленинграде, она долгие годы оставалась русскоязычным поэтом, и потому ее признание в немецкоязычной литературной среде стало значимым событием.

Эксперты премии отметили, что этот сборник — важное лирическое произведение, в котором автор исследует тему утраты и способы ее поэтического осмысления. В центре книги — размышления о памяти, языке и природе чувств, переданные через тонкую поэтическую форму.

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Екатерина Петрова