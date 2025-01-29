«Читай-город» перезапускает книжные магазины
Основная идея обновления — превратить магазин в пространство для вдохновения
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» представила обновленный формат своих торговых пространств. Первым магазином в новой концепции стал книжный в ТРЦ «Авиапарк», который открылся в январе 2025 года. Акцент сделан на создании атмосферы, вдохновляющей на чтение и самопознание. В разработке концепции участвовало брендинговое агентство Weavers Brand Consultancy.
Основная идея обновления — превратить магазин в пространство для вдохновения. Теперь это не просто ряды стеллажей, а зонированное пространство с мини-гостиными, специально выделенными секциями для комиксов и манги. Раздвижные зоны и трансформируемая мебель позволяют проводить встречи с авторами, мастер-классы и тематические клубы. Логотип «Читай-города» также подвергся изменениям: он стал лаконичнее, приобрел более яркий синий цвет. Кроме того, разработана система анализа локальных предпочтений: ассортимент каждого магазина адаптируется под запросы конкретной аудитории.
Процесс масштабного обновления сети начался еще в 2022 году. Первые изменения были направлены на модернизацию пространства: минимизацию визуального шума, обновление оборудования, введение музыкального фона и создание зон для чтения. В июле 2023 года в ТРЦ «Метрополис» открылся первый магазин по этой концепции. За полтора года в новом формате заработали 24 точки.
Следующий этап реформы стартовал в 2024 году. Исследования читательских предпочтений показали, что большинство покупателей ищут в книгах способ расслабиться, уйти от повседневных стрессов и гаджетов. Это повлияло на финальную концепцию. Ожидания клиентов легли в основу трансформации, реализованной в ТРЦ «Авиапарк». Уже в первые выходные магазин вошел в топ-5 по выручке в сети ОРС.
В течение 2025 года планируется открыть еще до 25 магазинов в обновленной концепции, а в случае успешности проекта изменения будут распространены на всю сеть. По итогам первых дней работы обновленного магазина в ТРЦ «Авиапарк» наиболее популярными книгами стали:
- Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»;
- Джек Роузвуд «Большая книга серийных убийц»;
- Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»;
- Федор Достоевский «Братья Карамазовы»;
- Джеймс Клир «Атомные привычки»;
- Юлиан Семенов «Семнадцать мгновений весны»;
- Тара Шустер «Купи себе эти чертовы лилии»;
- Джон Стрелеки «Кафе на краю земли»;
- Эрих Мария Ремарк «Три товарища»;
- Анна Джейн «Твое сердце будет разбито».
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