В начале 2025 года в России вырос спрос на строительство бань и саун

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В России в январе 2025 года, по сравнению с декабрем 2024-го, вырос спрос на строительство всех видов бань. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги».

Так, россияне стали искать подрядчиков для строительства турецких (хамам), русских и сибирских бань — +71%, +66% и + 25% соответственно. Значительно вырос интерес россиян к соляным саунам, парным с низкими температурами, отделанным гималайской или морской солью, — услуга по их строительству стала популярнее в 2,5 раза.

Также в России стали в два раза чаще (+93%) заказывать модульные бани. У них есть преимущество по срокам возведения — производство таких парных занимает несколько недель, а монтаж всего пару дней.