В Чувашии мигрантам запретили работать в такси и в сфере образования

Фото: Динар Фатыхов

В Чувашии ввели запрет на трудовую деятельность мигрантов в нескольких сферах, включая такси, образование, культуру, спорт и продажу алкогольных и табачных изделий. Указ об этом подписал глава республики Олег Николаев.

Мера направлена на снижение числа нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Работодателям предписано пересмотреть состав своих иностранных сотрудников и внести изменения в соответствии с новыми правилами до 1 апреля.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова уточнила, что указ не затронет граждан Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в России без необходимости получения разрешительных документов.

Напомним, что в Татарстане также запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.



Анастасия Фартыгина