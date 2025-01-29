В России банкротам позволят сохранить 5% от продажи ипотечного жилья

Фото: Максим Платонов

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок распределения средств от продажи единственного ипотечного жилья граждан в случае банкротства. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно документу, банкроты смогут оставить примерно 5% от вырученной суммы, что поможет обеспечить их жилищные права и возможность приобретения нового жилья.

Из вырученных средств 90% пойдут на погашение обязательств перед залоговым кредитором, а оставшиеся 5% — на требования кредиторов первой и второй очереди.

Заявляется, что законопроект имеет социальное значение, позволяя должникам и их семьям не остаться без жилья после продажи ипотек. При этом арбитражный суд сможет корректировать размер средств, которые останутся за банкротом, учитывая реальные потребности его семьи в жилье.



Напомним, что Госдума также приняла законопроект, вводящий ограничения на рекламу услуг по банкротству физлиц. Законопроект, разработанный группой парламентариев, запрещает гарантировать полное освобождение от долгов, призывать не платить по кредитам и обещать создание государственной системы для списания долгов.



Анастасия Фартыгина