В I чтении одобрен запрет рекламы тотального списания долгов в банкротстве

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ограничения на рекламу услуг по банкротству физлиц. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект, разработанный группой парламентариев, запрещает гарантировать полное освобождение от долгов, призывать не платить по кредитам и обещать создание государственной системы для списания долгов.

Поправки вносятся в закон «О рекламе» и устанавливают, что реклама услуг по банкротству не должна содержать ложных обещаний и должна предупреждать о возможных ограничениях и негативных последствиях процедуры. Реклама также должна сообщать, что процедура может привести к ограничениям в правах. В радиорекламе эта информация должна звучать не менее трех секунд, в телерекламе — занимать не менее 10% экрана, а в других формах рекламы — 10% рекламного пространства.

Авторы законопроекта отмечают, что недобросовестная реклама побуждает граждан тратить дополнительные средства на посредников, тогда как существуют бесплатные механизмы для смягчения долговой нагрузки.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), уточнив, что документ находится на финальной стадии доработки.

Рената Валеева