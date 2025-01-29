Новости общества

22:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В I чтении одобрен запрет рекламы тотального списания долгов в банкротстве

14:41, 29.01.2025
В I чтении одобрен запрет рекламы тотального списания долгов в банкротстве
Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ограничения на рекламу услуг по банкротству физлиц. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект, разработанный группой парламентариев, запрещает гарантировать полное освобождение от долгов, призывать не платить по кредитам и обещать создание государственной системы для списания долгов.

Поправки вносятся в закон «О рекламе» и устанавливают, что реклама услуг по банкротству не должна содержать ложных обещаний и должна предупреждать о возможных ограничениях и негативных последствиях процедуры. Реклама также должна сообщать, что процедура может привести к ограничениям в правах. В радиорекламе эта информация должна звучать не менее трех секунд, в телерекламе — занимать не менее 10% экрана, а в других формах рекламы — 10% рекламного пространства.

Авторы законопроекта отмечают, что недобросовестная реклама побуждает граждан тратить дополнительные средства на посредников, тогда как существуют бесплатные механизмы для смягчения долговой нагрузки.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), уточнив, что документ находится на финальной стадии доработки.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также