Посещаемость парков Казани выросла на 600 тысяч человек за год

Фото: Мария Зверева

В прошлом году парки и скверы Казани посетили 1,9 миллиона человек, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Количество проведенных мероприятий увеличилось почти на 200, достигнув 1,7 тысячи. Об этом сообщила руководитель дирекции Парков и скверов города Айгуль Латыпова, пишет пресс-служба исполкома города.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что с 2011 года в благоустройство общественных пространств Казани вложено 15,5 млрд рублей.

— То, что связано с настроением людей в мегаполисе, с возможностями для здорового досуга, — очень важно. Потому мы продолжим работу по увеличению парковых зон и улучшению их состояния, — сказал он.

Среди наиболее популярных мероприятий были фестиваль «Милли кием» (38 тыс. посещений), фестиваль «Итиль» (более 5 тыс.) и музыкальный вечер «Октава» (более 2 тыс. посещений). Дирекция парков активно сотрудничает с 50 различными городскими сообществами, общее количество участников которых достигло 62 тысяч человек. Совместно было проведено 380 мероприятий.

В конце декабря 2024 года в рамках федерального проекта «Историческая память» в Казани завершили реставрацию мечети «Иске Таш». Однако официально открывать объект культурного наследия пока не стали — церемония состоится позже, в течение года. Торжества пройдут на благоустроенной территории: вокруг мечети создадут парк и построят необходимые сооружения.

Рената Валеева