Утильсбор принес в казну рекордные 1,1 трлн рублей в 2024 году

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Доходы федерального бюджета от утилизационного сбора в 2024 году превысили все ожидания, достигнув 1,1 трлн рублей. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, из этой суммы 669 млрд рублей поступили от ввозимых транспортных средств, а 417 млрд рублей — от производимых в России.

Это на 1,7 раза больше, чем в 2023 году (659 млрд рублей), и на 13% выше уточненного прогноза бюджета (967 млрд рублей).

Более того, утильсбор превзошел ожидаемые доходы от безвозмездных платежей (0,8 трлн рублей), вывозных таможенных пошлин (за исключением нефтегазовых — 0,7 трлн рублей), дивидендов (0,7 трлн рублей) и НДФЛ, зачисляемого в федеральную казну (0,3 трлн рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что утилизационный сбор — это экологический налог, взимаемый с производителей автомобилей в России, а также с юридических и физических лиц, импортирующих транспортные средства из-за рубежа. Средства, полученные от сбора, направляются на финансирование переработки и утилизации транспортных средств и другой техники после выхода ее из эксплуатации, способствуя минимизации экологического ущерба.

В 2023 году утильсбор составил 3% от всех поступлений в бюджет (36,7 трлн рублей).

Что сейчас покупают россияне и как правительство поддерживает отечественные авто льготами — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Рената Валеева