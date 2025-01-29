Минимальный потребительский бюджет в Татарстане вырастет на 644 рубля

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане планируется увеличить минимальный потребительский бюджет на 644 рубля, согласно проекту постановления правительства республики. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На IV квартал 2024 года минимальный потребительский бюджет предлагается установить на уровне 25 244 рублей. В III квартале 2023 года этот показатель составлял 24 600 рублей. Таким образом, рост за квартал составит 2,62%.

По сравнению с IV кварталом 2023 года, когда минимальный потребительский бюджет составлял 22 493 рубля, увеличение достигнет 12,23%.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой общую стоимость товаров и услуг, необходимых человеку для удовлетворения основных потребностей.

Рената Валеева